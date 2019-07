Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Kindergarten

Zwei unbekannte Männer drangen am Freitag, 05.07.2019, gegen 23.30 Uhr, in einen Kindergarten in der "Neuen Straße" ein. Durch Zeugen konnten die beiden Einbrecher beobachtet werden, wie sie ein Fenster aufhebelten und in das Gebäude eindrangen. Die Polizei wurde verständigt. Offensichtlich gestört verließen die Täter den Kindergarten noch vor Eintreffen der Polizei und flüchteten. Die beiden Täter waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und sprachen laut Zeugin eine osteuropäische Sprache. Der Eine war klein, schlank und hatte einen roten Kapuzenpulli mit einer langen dunklen "Schlabberhose" an. Der Zweiter Täter war groß, schlank und trug dunkle Kleidung. Im Büro des Kindergartens wurde ein Schrank aufgebrochen und aus zwei Barkassen das Geld entwendet.

