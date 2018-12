POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Mogendorf (ots) - Am frühen Morgen des 9.12.2018 gibt eine Angestellte einer Tankstelle in Mogendorf einen Hinweis auf einen vermutlich betrunkenen Fahrzeugführer welcher getankt hat und dann fortgefahren ist. Der 60-jährige PKW Fahrer kann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,81 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell