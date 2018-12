POL-PDMT: Einbruch in Lagerhalle

Bannberscheid (ots) - Am Nachmittag des 8.12.2018 teilt der Inhaber einer Firma mit, dass es an der Lagerhalle in Bannberscheid im dortigen Industriegebiet zu einem Einbruch gekommen sei. Die Tatzeit liegt vermutlich in der Nacht vom 7.-8.12.2018.

In der Außenwand des Gebäudes konnte durch die eingesetzten Beamten ein Loch festgestellt werden. Anhand der vorgefundenen Spurenlage verschafften sich die Täter über diese Einstiegsstelle Zutritt zur Halle. In der Halle wurden diverse Rollcontainer aufgebrochen und durchwühlt. Angaben zum möglichen Stehlgut liegen der Polizei bislang nicht vor.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei entgegen.

