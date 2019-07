Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Zeugenaufruf nach Belästigung am Dreisamufer

Freiburg (ots)

Eichstetten - Bereits am Mittwoch, 19.06.2019, gegen 22:30 Uhr, näherte sich in der Schillerstraße eine männliche Person einer 29 jährigen Frau von hinten, hielt sie an der Schulter fest und wollte sie begleiten. Die Geschädigte verneinte dies mehrfach bis sie ihren Rucksack gegen den Täter schlug und daraufhin flüchtete. Am Freitag, 05.07.2019, konnte aufgrund eines Hinweises der Eltern selbiger Geschädigter der Tatverdächtige im Bereich der Dreisam in der Nähe des Nimburger Bahnhofs festgestellt werden. Wie sich bei der Festnahme herausstellte, habe er kurz vorher an der Dreisam zwei junge Frauen ebenfalls belästigt. Auch sie berührte er im Bereich der Schulter und wollte Kontakt mit diesen aufnehmen. Die beiden jungen Frauen flüchteten zu Fuß. Der 34-jährige Mann mit mazedonischer Staatsangehörigkeit , der im Bereich Kaiserstuhl wohnhaft ist, verfolgte sie zunächst mit dem Fahrrad, konnte aber mit der bereits verständigten Streife des Polizeireviers Breisach festgenommen werden.

Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen, Tel. 07663 60530, in Verbindung zu setzen.

