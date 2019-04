Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Entwendeter Audi Q5 aufgefunden - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Nacht zu Freitag, 19.04.2019, entwendeten noch unbekannte Täter einen schwarzen Audi Q5, der im Brombeerweg in Bexhövede abgestellt gewesen ist. Am Freitagnachmittag fand ein Passant den Wagen in einem Waldstück bei Heerstedt mit laufendem Motor verlassen vor. Der oder die Täter hatten an dem Pkw, an dem zuvor CUX-Kennzeichen angebracht gewesen sind, inzwischen gefälschte Kennzeichen für den Zulassungsbezirk EW (Eberswalde) montiert. Das Fahrzeug konnte sichergestellt werden. Wieso das Auto zurückgelassen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480 oder an die Polizei in Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730).

