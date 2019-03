Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren

Düren (ots)

In der Glashüttenstraße wurde in Büroräume eingebrochen. Bei einem Einbruchsversuch blieb es in der Oberstraße. Dort hatten Unbekannte offenbar versucht, die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln.

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und gestern, 06:50 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu Büro- und Seminarräumen in der Glashüttenstraße, indem sie Scheiben einschlugen und so Fenster öffneten. Was entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Offenbar hatten der oder die Täter vorher ein Büro auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite angegangen. Hier waren sie allerdings erfolglos.

Ein Mehrfamilienhaus in der Oberstraße geriet zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, in den Fokus von Einbrechern. An der Hauseingangstür waren deutliche Hebelspurgen erkennbar. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Täter nicht ins Innere des Hauses gelangten.

In beiden Fällen wurden die Spuren gesichert und die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

