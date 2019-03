Polizei Düren

POL-DN: Zehnjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Düren (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag, als eine Schülerin auf der Hans-Brückmann-Straße von einem Pkw erfasst wurde. Dessen Fahrer hatte ersten Erkenntnissen zufolge keine Chance, den Zusammenstoß zu verhindern.

Kurz nach 13:00 Uhr ereignete sich das Geschehen, das mehrere Zeugen beobachten konnten. Ihren Angaben zufolge ging ein Mädchen auf dem Gehweg entlang der Hans-Brückmann-Straße in Richtung Bismarckstraße. Plötzlich rannte es los in der Absicht, die Fahrbahn zu überqueren. Vermutlich ohne auf den dort fließenden Verkehr zu achten lief sie über die Straße und gegen das Auto eines 47-Jährigen aus Düren, der ebenfalls in Richtung Bismarckstraße unterwegs war.

Er hatte bei Erkennen der Situation noch versucht, seinen Wagen abzubremsen und nach rechts auszuweichen, konnte die Kollision mit dem rennenden Mädchen jedoch nicht mehr verhindern. Die Zehnjährige aus Düren wurde hierbei verletzt und musste später zur vermutlich stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 1000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

