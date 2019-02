Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken mit dem Rad unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend konnte ein Fahrradfahrer dabei beobachtet werden, wie er beinahe in ein Fahrzeug gefahren wäre und im Nachgang die kurz darauf folgende rechts-vor-links-Regelung missachtete. Auf die anschließenden Haltezeichen der Polizei reagierte der Fahrradfahrer nur auf Nachdruck. In der Kanalstraße konnte der 68-Jährige letztlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Währenddessen bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 0,86 Promille. Aufgrund seines Fahrverhaltens wurde dem Fahrradfahrer die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich war sein Fahrrad nicht verkehrssicher, da wichtige Beleuchtungseinrichtungen fehlten. Anschließend wurde ihm, zur Durchsetzung der Verhinderung der Weiterfahrt, die Luft aus den Reifen gelassen.

