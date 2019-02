Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei führte am Montagvormittag in der Zollamtstraße eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt "Ablenkung" durch. Sechs Mal erwischten die eingesetzten Polizisten Personen, die während der Fahrt das Smartphone bedienten. Teure Angelegenheit: Autofahrer, die am Steuer zum Handy greifen, müssen ein Bußgeld von 100 Euro bezahlen. Einen Punkt gibts obendrauf. Den Gurt nicht angelegt hatten außerdem sieben Verkehrsteilnehmer. Weil ein Kind nicht korrekt gesichert war, musste die Polizei einmal eingreifen.

