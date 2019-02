Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kleiner Brand in Kollweiler

Kollweiler (ots)

Am Montagabend brannten am Ortsrand in Kollweiler einige wenige Quadratmeter Wiese. Beim Eintreffen der Polizei wurde das Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Der Wehrführer vermutet, dass Spaziergänger möglicherweise das Feuer ausgelöst hatten, indem eine Zigarette achtlos auf den Boden geschmissen wurde. Es entstand kein Sachschaden.

Die Polizei appelliert: Entsorgen Sie niemals Kippenstummel in der Natur. Dadurch können gefährliche Brände entstehen. Die Kosten für den Einsatz muss gegebenenfalls der Verursacher übernehmen!

