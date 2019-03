Polizei Düren

POL-DN: Helfer schwer verletzt

Jülich (ots)

Als er einer jungen Frau zur Hilfe kam, wurde ein 38 Jahre alter Mann aus Jülich geschlagen. Mit schweren Verletzungen musste er in ein Klinikum gebracht werden.

Am Freitagmorgen kurz nach 09:00 Uhr wurde eine 19-jährige Frau aus Aldenhoven am Bahnsteig des Jülicher Bahnhofs von einem Fremden angesprochen. Der Mann verständigte sich in englischer Sprache, belästigte die junge Frau verbal und machte ihr sexuelle Avancen. Die Aldenhovenerin wandte sich ab, woraufhin ihr ein Zeuge zur Hilfe kam. Er sprach den Mann an und erklärte ihm in einer fremden Sprache mutmaßlich, dass er die Frau in Ruhe lassen solle. Darauf reagierte der Angesprochene extrem aggressiv und schlug den Helfer wiederholt mit Fäusten ins Gesicht, auch, als dieser zu Boden stürzte und dort liegen blieb.

Die 19-Jährige setzte einen Notruf ab, Polizei und Rettungskräfte wurden entsandt. Der Helfer, ein 38 Jahre alter Jülicher, wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung zunächst in ein Krankenhaus, dann in ein Klinikum gebracht.

Den Angreifer nahmen die eingesetzten Polizeibeamten zunächst vorläufig fest. Es handelte sich um einen 19 Jahre alten Syrer mit Wohnsitz in Linnich. Seine Identität wurde zweifelsfrei festgestellt, die Prüfung auf das Vorliegen möglicher Haftgründe verlief negativ. Am Mittag wurde der Beschuldigte von der Polizeiwache Jülich entlassen. Gegen ihn richten sich nun Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung.

