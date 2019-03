Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Niederzier und Jülich

Jülich/ Niederzier (ots)

Am Freitagabend stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in Jülich ein und klauten Schmuck. In Niederzier wurde gestern am frühen Abend in eine Privatwohnung eingebrochen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen.

Am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 22:00 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Lohfeldstraße in Jülich auf. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie nahezu alle Räume. Sie erbeuteten Schmuck, flüchteten wahrscheinlich durch die Terrassentür, die sie aufgebrochen hatten, und entfernten sich dann in unbekannte Richtung.

In der Weihbergstraße in Niederzier fand gestern zwischen 17:40 Uhr und 18:00 Uhr ein Einbruch statt, der teilweise von einem Anwohner beobachtet wurde. Kurz vor 18:00 Uhr sah er, wie drei männliche Personen das Einfamilienhaus des Geschädigten verließen, über das Grundstück liefen und sich in einen Pkw setzten, der in der Weihbergstraße abgestellt war und in dem eine weitere männliche Person wartete. Die drei Männer, die auf Mitte bis Ende Zwanzig geschätzt werden, waren mit Dreieckstüchern maskiert. Später konnte der Zeuge erkennen, dass sie dunkle Haare hatten und Dreitagebärte trugen. Der Fahrer hatte einen Vollbart und trug einen schwarzen Pulli mit weißem Kragen. Bei dem Auto handelte es sich um einen Peugeot 308c.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass die Täter über das rückwärtig gelegene Küchenfenster, an dem Hebelmarken festgestellt wurden, ins Haus gelangt waren. Was fehlte, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht klar.

In beiden Fällen wurden die Spuren gesichert und die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

