Polizei Düren

POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet an Abfallcontainer

Jülich (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Wolfshovener Straße informiert. Ein PKW war dort gegen einen auf der Fahrbahn abgestellten Abfallcontainer geprallt. Der Fahrzeugführer, ein 30-Jähriger aus Niederzier, war hierdurch leicht verletzt worden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. So ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest 2 Promille. Daraufhin wurden die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Der Container erlitt lediglich einige Kratzer.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell