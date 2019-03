Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinwirkung

Düren (ots)

In der Nacht zu Samstag fiel einer aufmerksamen Streifenbesatzung der Polizeiwache Düren auf der Neuen Jülicher Straße ein Kleinkraftrad mit defekter Beleuchtung auf. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. An dem Motorroller war ein ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 montiert. Der Fahrzeugführer, ein 25-Jähriger Dürener, konnte keine Fahrerlaubnis für das Zweirad vorweisen; zudem wurden Anzeichen für akuten Drogenkonsum festgestellt. Bei der folgenden Personendurchsuchung wurde ein verbotener Schlagring seiner Hosentasche aufgefunden. Da der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz ist wurde er vorläufig festgenommen und der Wache in Düren zugeführt. Dort wurde ihm zudem ein Blutprobe entnommen; der Schlagring wurde sichergestellt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern an.

