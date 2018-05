POL-PDLU: Frankenthal: Rollerfahrer beim Wiedereinscheren gefährdet

Frankenthal (ots) - Am 02.05.2018, gegen 12:50 Uhr, wird ein 58- jähriger Rollerfahrer auf der Hauptstraße in Frankenthal- Mörsch gefährdet, nachdem ihn ein Touran- Fahrer nach dem Überholen schneidet. Der Rollerfahrer kann nach eigenen Angaben gerade so einen Sturz verhindern. In der Mörscherstraße gefährdet der Touran- Fahrer einen weiteren, bislang unbekannten Fahrzeugführer, da er offenbar rücksichtlos an einem geparkten Sattelschlepper vorbeifährt und den Gegenverkehr gefährdet. Der 58- jährige Rollerfahrer kann den Touran- Fahrer zwar zur Rede stellen, erlangt allerdings nicht seine Personalien. Das Kennzeichen ist der Polizei jedoch bekannt und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

