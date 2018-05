POL-PDLU: Speyer - Zwei Leichtverletzte und 25.200 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall (48-0305)

Speyer (ots) -

03.05.2018, 16.25 Uhr In der Schifferstadter Straße fuhr ein 27-Jähriger Seat Leon Fahrer zwischen dem "alten Bauhaus" und dem Kreisel "Mitfahrerparkplatz" auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden Fiat Punto auf und schob diesen auf einen davor stehenden Volvo, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Audi A 4 geschoben wurde. In dem Seat und dem Fiat lösten die Airbags aus, wodurch die beiden Fahrer leicht verletzt wurden. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.200 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurden über einen Zeitraum von 1 ½ Stunden verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen.

