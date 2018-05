POL-PDLU: Frankenthal: Mehrere Verletzte nach Kollision

Frankenthal (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 06:58 Uhr, fährt eine 29- jährige Fahrerin eines Citroen-Transporters von einem Feldweg, aus Richtung Ormsheimer Hof kommend, auf die L453 auf, ohne auf die bevorrechtigte, 50- jährige BMW- Fahrerin, zu achten, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Durch die Kollision kippt der Citroen auf die Seite und zwei Insassen im Alter zwischen 37 und 48 Jahren werden aus dem Fahrzeug geschleudert und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen erleidet der 37- Jährige mehrere Platzwunden am Kopf und der 48- Jährige Rippenbrüche und vermutlich einen Beckenbruch. Die 29- jährige Citroen-Fahrerin erleidet Kratz- und Schürfwunden und die 50- jährige BMW- Fahrerin einen Schock. Alle Beteiligten werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L453 wird für die Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 15500,-EUR

