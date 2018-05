POL-PDLU: Frankenthal: Radfahrer kollidiert mit parkendem Renault

Frankenthal (ots) - Am 02.05.2018, gegen 10:46Uhr, fährt auf der Carl-Spitzweg-Straße ein 58- jähriger Radfahrer auf einen geparkten Renault, nachdem ihm eigenen Angaben zufolge schwindelig wurde. Der Radfahrer erleidet eine leichte Platzwunde an der Lippe, eine Prellung der Nase und wird vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 800,-EUR.

