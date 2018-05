POL-PDLU: Frankenthal: Omnibus fährt auf Pkw auf

Frankenthal (ots) - Am 02.05.2018, gegen 16:07 Uhr, fährt im Albrecht-Dürer-Ring ein 43- jähriger Fahrer eines Omnibus auf einen verkehrsbedingt stehenden 40- jährigen Mercedes-Fahrer auf, so dass Sachschaden in Höhe von 1300,-EUR entsteht. Zudem erleidet der im Pkw befindliche, 7- jährige Sohn des Mercedes-Fahrers, Kopfschmerzen.

RRückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Sachbereich Einsatz

Jörg Friedrich



Telefon: 06233-313-202

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell