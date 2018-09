Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern: Unbekannte Täter drangen in die Anmeldehütte einer Tauschschule an der Seestraße ein. Entwendet wurden offensichtlich nichts. Der Tatzeitraum liegt am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Schmallenberg: In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter im Höhenweg in die Kellerräume eines Einfamilienhauses ein. Hier entwendeten sie unter anderem einen Satz Alufelgen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Brilon: In der Galmeistraße versuchten zwischen Montag, 03.09. und Samstag, 08.09. unbekannte Täter die Balkontür eines freistehenden Einfamilienhauses aufzuhebeln. Es entstand lediglich Sachschaden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell