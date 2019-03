Polizei Düren

POL-DN: Diebe haben es auf Werkzeuge abgesehen

Jülich/ Inden (ots)

In Jülich haben Unbekannte Werkzeuge aus einem Lkw geklaut. In Inden-Pier brachen Täter einen Baustellencontainer auf und stahlen hochwertige Maschinen.

In der Königsberger Straße in Jülich wurde zwischen Freitag, 22.03.2019, 12:00 Uhr, und gestern, 06:45 Uhr, ein Lkw aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten das gesamte Arbeitswerkzeug, das sich im Wagen befand.

Ebenfalls auf Werkzeuge hatten es Diebe in der Straße "In der Ruraue" in Inden-Pier abgesehen. Zwischen dem 23.03.2019, 12:00 Uhr, und gestern, 07:30 Uhr, brachen sie auf einer Baustelle das Vorhängeschloss eines Containers auf und nahmen mehrere hochwertige Maschinen mit.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell