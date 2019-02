Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mayen (ots)

Am 04.02.2019 stand ein schwarzer Skoda Yeti in der Zeit von 14.00- 21.15 Uhr auf dem Kirchplatz in Kehrig. Der PKW wurde vermutlich durch einen rangierenden LKW an der hinteren, rechten Fahrzeugecke beschädigt. Ob der/die Fahrer/in den Zusammenstoß bemerkt hat, steht nicht fest. Können Sie Hinweise auf das Fahrzeug oder Fahrer/in geben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Mayen.

