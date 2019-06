Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 29.06.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 27.06.19, in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 21.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des K+K Marktes in Lohne, Brinkstraße, ein roter geparkter Mitsubishi SUV von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und vorne rechts beschädigt. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne, Tel: 04442-93160, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Vechta

Telefon: 04441/943-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell