Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 28.06. - 29.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand einer Gartenhecke

Am Freitagabend, den 28.06.2019, geriet gegen 22:57 Uhr eine Hecke in der Fontanestraße in Cloppenburg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Etwa fünf Meter der Grundstücksbegrenzung fingen Feuer, welches durch die eingetroffene Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28.06.2019, kommt es gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Friesoyther Straße, nach welchem der Verursacher fußläufig von der Unfallstelle flüchtet. Bei diesem handelt es sich um einen 38-jährigen Audifahrer aus Garrel, der die B72 aus Cloppenburg kommend in Richtung Varrelbusch befährt und trotz durchgezogener Linie mehrere Fahrzeuge überholt. Ein zu dem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug entgegenkommender 51- Jähriger aus Rieste kann mit seinem Audi nicht mehr ausweichen und es kommt zum Zusammenstoß, durch welchen beide Fahrzeuge stark beschädigt werden und abgeschleppt werden müssen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Durch umherfliegende Fahrzeugteile werden zudem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wird keiner der Beteiligten. Der geflüchtete Unfallverursacher kann im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,85 Promille. Eine Blutentnahme wird angeordnet, zudem werden gegen ihn Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, einer Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Cloppenburg - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Freitag, 28.06.2019, im Zeitraum zwischen 19:00 - 19:20 Uhr, verursacht ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall, bei dem ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Danziger Straße abgeparkter schwarzer Peugeot beschädigt wird. Ohne sich um die Regulierung des Sachschadens, der sich geschätzt auf mehrere hundert Euro beläuft, zu kümmern, entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860115 in Verbindung zu setzen.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 28.06.2019, ereignete sich gegen 23:03 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Cloppenburger Straße/B 213, Anschlussstelle Cloppenburg/ A 29, der eine kurzzeitige Sperrung der Fahrbahn und Umleitung des Verkehrs zur Folge hatte. Ein 30-jähriger Oldenburger beabsichtigte mit seinem VW an der grün zeigenden Lichtzeichenanlage von der B213 nach links auf die Bundesautobahn 29 aufzufahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten 27 Jahre alten Opelfahrer, der aus der Ukraine stammt. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstanden an beiden Pkw starke Beschädigungen, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine Insassin eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge wurde leicht verletzt.

Essen - Alleinbeteiligt mit Pkw gegen Baum gefahren

Zu einem Verkehrsunfall auf der Brunner Straße kam es am Samstag, 29.06.2019, gegen 00:41 Uhr. Dabei touchierte ein 49-Jähriger aus Lähden mit seinem Pkw (VW) eine Eiche, überschlug sich und prallte schließlich frontal gegen einen weiteren Baum. Anschließend stieg der Verunfallte aus seinem Fahrzeug und entfernte sich fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Unweit des Unfallortes konnte er von den eingesetzten Beamten angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Mann wurde einem Krankenhaus zugeführt, die Höhe des entstandenen Schadens am PKW beträgt etwa 10.000 Euro. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Hoffmann, POK'in (DSL'in)

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell