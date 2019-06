Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Firma

Am Freitag, 28. Juni 2019, kam es um 03.23 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma an der Dinklager Straße. Bislang unbekannte Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und entwendeten elektrische Geräte. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Holdorf - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Donnerstag, 26. Juni 2019, 19.00 Uhr und Freitag, 28. Juni 2019, 04.50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Dammer Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und konnten letztendlich Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Bakum - Transporter aufgebrochen

Zwischen Donnerstag, 27. Juni 2019, 21.00 Uhr und Freitag, 28. Juni 2019, 06.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Transporter auf, der in der Essener Straße geparkt war. Aus diesem entwendete er diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

