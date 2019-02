Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Radfahrer nötigt Schüler, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 7. Februar 2019, ist es in Kaltenkirchen zu einer Nötigung zum Nachteil eines 10-jährigen Kindes durch einen bislang unbekannten Radfahrer gekommen. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der Schüler aus Kaltenkirchen kurz vor 8:30 Uhr mit dem Fahrrad einen Weg, der zwischen dem Krückauring und dem Hohenmoorweg am dortigen See vorbeiführt. Ein männlicher Radfahrer soll den Jungen dort gestoppt und am Kragen gepackt haben. Anschließend soll der Mann das Kind aufgefordert haben, ihn zu begleiten. Der Junge wehrte sich und floh unverletzt. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind bislang unklar.

Gesucht wird ein dunkelhäutiger Mann mit einer Größe von ungefähr 1,75 Metern, der mit einer schwarzen Lederjacke, braunen Schuhen, einer dunkelblauen Jeans sowie einer orange-gelben Mütze mit Vierecken bekleidet gewesen sein soll. Der etwa 23-Jährige soll deutsch gesprochen und sowohl einen schwarzen Rucksack mit roten Zeichen als auch ein silberfarbenes Damenfahrrad mit sich geführt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der gesuchten Person geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Kaltenkirchen unter 04191 30880 aufzunehmen.

