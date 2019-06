Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 50-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend wurde der, im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung, gesuchte 50-jährige in der Nähe von Waldgrehweiler in einem Waldstück tot aufgefunden. Die Person wurde seit Donnerstagmorgen (13.06.2019)vermisst (wir berichteten). Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, die Todesursache muss noch geklärt werden.

Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung: Hinweis für die Medien: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die Pressemitteilungen im Presseportal wurden von uns gelöscht. Falls Sie das Foto des Gesuchten beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell