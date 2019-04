Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Kontrollen im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Donnerstag, 11.04.2019, 09:45 bis 21:00 Uhr

Am Donnerstag führen Polizeikräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 14:30 Uhr Verkehrskontrollen in Mainz-Weisenau im Bereich der Wormser Straße durch. Insgesamt werden circa 50 Kraftfahrzeuge kontrolliert. Bei 21 Fahrzeugführern werden Verstöße durch die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt. Die Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt. Darüber hinaus wird festgestellt, dass 19 Personen während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt haben. Von 14:00 bis 21:00 Uhr kontrolliert die Fahrradstreife in der Innenstadt, insbesondere im Bereich der Altstadt sowie in der Gaustraße, Fahrradfahrer. Dabei werden durch die Polizeikräfte der Fahrradstreife insgesamt 39 Verwarnungen ausgesprochen. Überwiegend basieren diese Verwarnungen auf dem verbotswidrigen Befahren der Fußgängerzone (12 Verstöße) sowie des Befahrens eines Radwegs entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (24 Verstöße).

