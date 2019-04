Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Straßenbahn

Mittwoch, 11.04.2019, 16:00 bis 16:35 Uhr

Eine 32-Jährige fährt am Mittwochnachmittag mit der Straßenbahn von der Haltestelle Mühldreieck in Mainz-Hechtsheim zum Mainzer Hauptbahnhof. In der Straßenbahn herrscht teilweise ein hohes Personenaufkommen und es kommt beim Aussteigen zu leichtem Gedränge. Nachdem die 32-Jährige am Hauptbahnhof in ihren Bus umgestiegen ist, möchte sie ihr Handy aus der Handtasche nehmen und stellt fest, dass dieses entwendet wurde. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Zum Schutz Ihrer Wertsachen rät die Polizei:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen mit der Verschlussseite auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen auf oder stellen Sie diese nicht unbeaufsichtigt ab. - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. - Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Girokarte (früher als EC-Karte bezeichnet) unter Sperr-Notruf 116 116

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

