Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf zu Brandstiftungen in der Nacht vom 22.03.2019

Mainz (ots)

Die Kriminalpolizei Mainz bittet um sachdienliche Hinweise bei der Aufklärung von mehreren Bränden in der Nacht von Freitag, 22.03.2019 in Mainz.

Gegen 23:09 Uhr kam es zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Nackstraße, wodurch die Räume einer Firma im Erdgeschoß erheblich beschädigt wurden. Gegen 23:15 Uhr gerieten zwei Mercedes-Benz in der Straße An der Plantage in Mainz in Brand. Beide Fahrzeuge wurden ebenfalls erheblich beschädigt und sind nicht mehr verkehrstauglich. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich bei allen drei Bränden um vorsätzliche Brandstiftungen.

Wurden auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Brandorte gesehen?

Konnte im Vorfeld oder nach der Tat eine Person im Bereich der Nackstraße festgestellt werden, die wie folgt beschrieben werden kann:

- dunkle Kleidung - Jacke mit Kapuze, wobei die Kapuze über das Gesicht gezogen wurde - gebückte Haltung und Nachziehen des linken Beins (ggf. aufgrund einer Verletzung, die durch den Brand verursacht worden sein könnte)

Wurde zu dieser Person eventuell Kontakt aufgenommen, um ihr zu helfen?

Die Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131-65-3633 in Verbindung zu setzen.

