Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand eines Pkws

Mainz-Bretzenheim (ots)

Mittwoch, 10.04.2019, 20:48 Uhr

Am Mittwochabend stellen Passanten fest, dass in der Albert-Schweitzer-Straße ein Fahrzeug im hinteren Fahrzeugbereich brennt. Sie verständigen unmittelbar die Feuerwehr. Durch die Feuerwehr kann der Brand des Fahrzeugs gelöscht werden, allerdings wird der Pkw durch den Brand stark beschädigt. Es ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Durch die Polizeibeamten werden Spuren gesichert und Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich durchgeführt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen können jedoch keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell