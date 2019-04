Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Mainz-Hartenberg (ots)

Mittwoch, 10.04.2019, 16:07 Uhr

Ein 31-Jähriger möchte mit seinem Pkw vom rechten Fahrstreifen der Mombacher Straße in Höhe der Fritz-Kohl-Straße nach links abbiegen, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu parken. Dafür überfährt er den linken Fahrstreifen. Währenddessen befährt ein 22-Jähriger den linken Fahrtstreifen der Mombacher Straße in diesem Bereich. Da der 22-Jährige nicht mit einem Abbiegevorgang des 31-Jährigen rechnet, kollidiert er mit dessen Fahrzeug. Der 31-Jährige wird dabei leicht verletzt und muss in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug des 31-Jährigen muss abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wird ein Fahrstreifen der Mombacher Straße für circa 30 Minuten gesperrt.

