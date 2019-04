Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mainz-Neustadt (ots)

Dienstag, 09.04.2019, 07:30 Uhr

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin befährt die Parcusstraße in Richtung Binger Straße. Hinter ihr folgen eine 28-Jährige sowie eine 50-Jährige, welche die Parcusstraße mit ihren Pkws in die gleiche Richtung befahren. Als die 55-Jährige und die 28-Jährige verkehrsbedingt abbremsen müssen, fährt die 50-Jährige auf das Fahrzeug der 28-Jährigen auf. Dadurch wird dieses auf den Pkw der 55-Jährigen aufgeschoben. Weiterhin wird im Rahmen dessen ein am rechten Fahrbahnrand parkender Pkw touchiert. Sowohl die 50-jährige Unfallverursacherin als auch die 28-Jährige werden durch den Unfall leicht verletzt und werden in ein Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus müssen die Fahrzeuge der beiden Verletzten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wird die Parcusstraße kurzzeitig für circa 25 Minuten gesperrt.

