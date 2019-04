Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Mainz-Hechtsheim (ots)

Dienstag, 09.04.2019, 15:05 Uhr bis 15:20 Uhr

Am Dienstagnachmittag kommt es in Mainz-Hechtsheim zu einem Trickdiebstahl. Ein Mann klingelt an der Wohnungstür einer 79-Jährigen und gibt vor, von der Stadt zu sein. Er habe im Keller des Mehrfamilienhauses einen Wasserschaden festgestellt. Der Mann lässt die 79-Jährige zunächst die Wasserhähne im Badezimmer aufdrehen. Danach weist er sie an im Bad zu bleiben und die Duschbrause festzuhalten während er in der Küche den Hahn aufdreht. Dann gibt er an, in den Keller zu gehen, um den Wasserschaden dort zu beheben. Nachdem der Mann weg ist, stellt die 79-Jährige fest, dass aus ihrer Geldbörse, die auf dem Esstisch in der Küche lag, Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages entwendet wurde. Die direkt eingeleitete Nahbereichsfahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

- 170 cm - Kräftig - auffällig hellblaue Augen - rundes Gesicht - dunkle Jacke und Hose (Arbeitskleidung)

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

