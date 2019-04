Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Mainz-Ebersheim (ots)

Dienstag, 09.04.2019, 19:00 Uhr

Am Dienstagabend befährt ein 27-jähriger Motorradfahrer die L 425 aus Mainz-Hechtsheim kommend in Fahrtrichtung Mainz-Ebersheim. Am Kesseltal biegt plötzlich eine Pkw-Fahrerin nach links auf die L 425 in Richtung Mainz-Hechtsheim ab, wodurch der 27-Jährige eine Vollbremsung durchführen muss. In Folge dessen kommt er zu Fall und verletzt sich leicht. Zudem entsteht Sachschaden am Motorrad des 27-Jährigen. Die Unfallverursacherin hält kurz an und lässt den 27-Jährigen den Fahrzeugschein abfotografieren. Da sie sich jedoch anschließend ohne Durchführung eines Personalienaustauschs von der Unfallstelle entfernt, ermittelt die Polizei nun wegen des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

