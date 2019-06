Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täterfestnahme auf frischer Tat

Waldmohr (ots)

In der Nacht vom 13.06.2019 auf den 14.06.2019 wurden nach einem Hinweis von Anwohnern zwei Personen bei einem Diebstahl in der Industriestraße in Waldmohr auf frischer Tat angetroffen. Nach erfolgter Identitätsfeststellung auf der Dienststelle konnte festgestellt werden, dass gegen einen der Beteiligten ein Haftbefehl bestand. Dieser wurde nach Abschluss der Maßnahmen direkt in die zuständige JVA verbracht.

