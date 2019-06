Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Herschweiler-Pettersheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 12.06.19 wurde versucht in eine Bäckerei einzubrechen die in einem Supermarkt integriert ist. Trotz zahlreicher Hebelansätze gelang es den Tätern nicht ins Innere einzudringen. Es entstand Sachschaden in dreistelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die Pi Kusel unter 06381/919-0 o-der per Email an pikusel@polizei.rlp.de

