POL-PDKL: Pkw geht während der Fahrt in Flammen auf

Hütschenhausen (ots)

Ein Pkw-Fahrer aus dem westlichen Landkreis konnte sich gerade noch retten. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug am Mittwochmorgen auf einer Kreisstraße bei Hütschenhausen, als er Benzingeruch im Fahrzeuginnenraum wahrnahm und Rauch unter der Motorhaube aufstieg. Er hielt daraufhin unmittelbar an, sein Fahrzeug ging sofort in Flammen auf. Der 60-Jährige konnte sich glücklicherweise unverletzt retten. Sein Personenwagen brannte völlig aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000EUR. Die Ursache des Brandes ist derzeit nicht geklärt, das Fahrzeug wurde sichergestellt und weitere Untersuchungen veranlasst.

