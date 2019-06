Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneuter Einbruch im Sportheim

Niederhausen an der Appel (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter erneut in das Sportheim eingebrochen. Nachdem eine Metalleingangstür mit brachialer Gewalt aufgehebelt wurde, durchsuchten sie den Gaststättenbereich nach Wertgegenständen. Zudem wurde an einem Kickerautomaten das Schloss des Geldbehälters aufgebrochen. Da jedoch weder Bargeld noch sonstige Wertgegenstände vorhanden waren, gab es für die Täter keine Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Erst im Zeitraum vom 24. bis 26.05.2019 hatten unbekannte Täter erfolglos versucht, gewaltsam ins Vereinsheim einzubrechen, waren jedoch am vorhandenen Einbruchschutz gescheitert. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

