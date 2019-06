Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weiterer Zigarettenautomat entwendet

Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter in der Hauptstraße einen weiteren Zigarettenautomaten und transportierten diesen mit einem weißen Lieferwagen bzw. Kastenwagen ab.

Es ist naheliegend, dass es sich dabei um die gleichen Täter handelt, die in der selben Nacht einen Automaten in der Hauptstraße in Finkenbach-Gersweiler entwendet hatten. Ein Zeuge hatte hier einen silberfarbenen Bus beim Abtransport gesehen.

Am Mittwochnachmittag wurden am Windpark Schneebergerhof bei Gerbach zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten aufgefunden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die in Finkenbach-Gersweiler und Ransweiler entwendeten Automaten.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Fahrzeugen sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell