Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mildstedt - Sachbeschädigungen und Vandalismus an mehreren geparkten Fahrzeugen - Polizei hofft auf weitere Zeugen und Hinweisgeber

Mildstedt (ots)

Was soll das? Langeweile? Frust? Diese Fragen stellten sich sicherlich einige der Fahrzeughalter, deren geparkte PKW in der Nacht vom letzten Samstag (27.04.19) auf Sonntag (28.04.19) offensichtlich willkürlich von unbekannten Personen in Mildstedt beschädigt wurden. An fünf Fahrzeugen wurden im Mildstedthof im Zeitraum von 20 Uhr bis ca. 01.00 die Außenspiegel abgetreten und an einem zusätzlich die Windschutzscheibe zerstört. Dafür ist der Randalierer auf die Motorhaube gestiegen und hat dann offensichtlich die Scheibe eingetreten. Ebenso wurde ein Fahrzeug im Zeitraum von 04 Uhr bis 06.20 Uhr in der Straße Am Bahnhof beschädigt. Auch hier ist der Unbekannte auf die Motorhaube gestiegen und hat die Windschutzscheibe eingetreten. Zudem wurde die Fahrer- und die Beifahrerseite des geparkten PKW auf ganzer Länge zerkratzt. In derselben Nacht wurde im Neubaugebiet Maaschen ein älterer dunkler Kombi, auffällig das eckige Heck, beobachtet. Es sollen sich mindestens drei Personen in dem Pkw befunden haben. Eine Person soll weiblich gewesen sein. Es wurde beobachtet, dass ein Mann aus dem Fahrzeug stieg und eine mobile Toilette vor einem Neubau umkippte. Außerdem wurde im Saarbeksweg ein Gullydeckel entfernt. Dieser konnte ein paar Meter weiter von einer Polizeistreife gefunden und wieder eingesetzt werden. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auffällige Personen oder Fahrzeuge in Mildstedt beobachtet? Gibt es weitere Geschädigte? Jeder Hinweis ist wichtig und wird unter der Rufnummer 04841-8300 entgegengenommen.

