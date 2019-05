Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190527-5: Container von Baustelle aufgebrochen- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24. Mai 2019) mehrere Container auf der Baustelle des neuen Einkaufzentrums am Bergheimer Bahnhof aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem noch im Rohbau befindlichen neuen Einkaufszentrum "Am Bahndamm". Auf einer Zwischenebene brachen sie zwei Container an unterschiedlichen Orten auf. Bei einer Kiste versuchten die Täter vergeblich, diese gewaltsam zu öffnen.

In den Containern hatten es die Diebe auf zumeist hochwertige Werkzeugmaschinen (u.a. der Marken Hilti, Makita und Bosch) abgesehen. Die zahlreichen Maschinen stahlen sie aus den Containern, minderwertiges Werkzeug ließen sie zurück.

Das Kriminalkommissariat in Bergheim hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Rohbau bemerkt hat? Diese Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (wp)

