Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190527-4: Widersprüche bei Verkehrsunfall- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Ehepaar (43/45) hat am Sonntag (26. Mai) um 0:40 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Anschließend versuchten sie die aufnehmenden Polizisten bezüglich des Fahrers zu täuschen.

Das Ehepaar aus Kerpen fuhr mit ihrem Wagen auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Kerpen. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall. Als die Polizisten eintrafen, gab sich die 43-Jährige Frau den Polizisten als Fahrzeugführer zu erkennen. Sie habe sich nach den Kindern umgedreht und dabei den Wagen in ein geparktes Auto am linken Straßenrand gelenkt sowie dieses auf zwei weitere Autos geschoben. Mehrere Zeugen fuhren unmittelbar vor dem Ehepaar in einem Auto. Als sie den Knall hinter sich hörten, hielten sie direkt an und verständigten die Polizei. Sie gaben übereinstimmend an, dass nicht die Frau, sondern der Mann das Auto gefahren habe. Die Beamten stellten fest, dass beide Ehepartner unter Alkoholeinfluss standen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 43-Jährigen einen Wert von 1,34 Promille, ihr Mann verweigerte den Test. Beiden beharrten auf ihrer Version der Unfallverursachung. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben entnahm ein Arzt beiden eine Blutprobe auf der Wache. In der Zwischenzeit kümmerten sich die Beamten um die beiden Kinder. Durch den Unfall mussten drei der vier beschädigten Autos abgeschleppt werden. Die Führerscheine des Paares wurden beschlagnahmt und Strafverfahren eingeleitet. (wp)

