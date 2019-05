Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190527-1: Raub auf Tankstelle - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Räuber forderten unter Vorhalt eines Messers das Bargeld aus der Kasse.

Zwei maskierte Täter betraten am Freitag (24. Mai) um 23:30 Uhr eine Tankstelle an der Luxemburger Straße in Hermülheim. Dort forderten sie von einem Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Mit einem geringen Bargeldbetrag und einer Schachtel Zigaretten flüchteten die beiden Täter in Richtung Köln. Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt. Die Fahndung nach den Tätern dauert an.

Die Täter waren etwa 20 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Sie hatten normale Staturen und waren mit dunklen Mützen, schwarzen Jacken und Hosen bekleidet. Einer trug zudem einen grauen Schal und weiße Schuhe, der andere einen schwarzen Schal und schwarze Schuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

