Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, 12.02.2019 ab 21:00 Uhr bis Mittwoch, 13.02.2019 bis 06:30 Uhr, kam es an zwei nebeneinanderliegenden Wohnhäusern in der Rosenstraße zu Einbruchsversuchen. Bislang unbekannte/r Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug jeweils die Haustüren zu öffnen. Es blieb glücklicherweise beim Versuch. Hat in dieser Nacht jemand sachdienliche Beobachtungen in der Rosenstraße machen können? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kusel, 06381/919-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell