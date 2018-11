FW-LFVSH: Medieneinladung: Pressetermin zu den Gefahren durch Kerzen und Silvesterfeuerwerk

Kiel (ots) - Alle Jahre wieder.....lädt der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein zu einem Presse-Informationstermin ein, um über die klassischen Gefahren zur Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel aufzuklären. Denn brennende Adventsgestecke und Tannenbäume sowie vermeidbare Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch von Silvesterfeuerwerk sorgen jedes Jahr für Schäden an Leib und Gut. Dem gilt es vorzubeugen und dafür brauchen wir Ihre Berichterstattung. Am Dienstag, dem 4. Dezember 2018, 11 Uhr, auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg, Am Weinberg 2, 22926 Ahrensburg

zeigen wir Ihnen, wie schnell trockene Tannenzweige brennen können und welche Schäden unsachgemäßer Umgang mit Silvesterfeuerwerk erzeugen kann. Gerne halten wir für Sie vorgefertigte Pressetexte, aber auch bewegte Bilder und O-Töne diverser Akteure bereit. Zwecks Vorplanung erbitten wir Ihre Anmeldung unter den u.a. Daten.

