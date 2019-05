Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190527-3: Unfallflüchtige schnell ermittelt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Auto einer 67-jährigen Frau kollidierte mit einer Radfahrerin (42), die sich in einem Kreisverkehr befand und fuhr davon. Polizisten stellten sie im Rahmen der Fahndung.

Eine 42-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Freitag (24. Mai) gegen 08:00 Uhr den Kreisverkehrsplatz Uesdorfer Straße / Albert-Einstein-Straße. An der Einmündung Uesdorfer Straße fuhr eine 67-jährige Autofahrerin aus Richtung Hüchelner Straße in den Kreisverkehr ein und touchierte das Vorderrad des Rades der 42-Jährigen. Die Radfahrerin konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich jedoch leicht. Am Rad entstand Sachschaden. Die Autofahrerin fuhr zunächst davon, wurde im Rahmen der Fahndung von einer Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später angehalten und überprüft. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell