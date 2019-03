Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt endet auf einem landwirtschaftlichen Feld

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. OT Wenzen, Kreisstraße 658, Montag, 18. März 2018, 15.30 Uhr. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus Dassel befährt mit ihrem Pkw Opel die Kreisstraße 658 von Bartshausen her kommend in Richtung Wenzen. In einer Rechtskurve kommt die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab, durchfährt einen Graben und kommt auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Durch den Unfall wird die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird mehrere tausend Euro betragen.

