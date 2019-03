Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Sonntag, 17.03.2019, gegen 15.00 Uhr, kam es in Uslar, Neustädter Platz, zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Mann aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Pkw die B 241 / Neustädter Platz in Richtung Wolfhagen. Dabei kam er aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw einer 54-jährigen Frau aus Uslar zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7.500,- Euro.

