Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190527-2: Schwerverletzter Fahrradfahrer - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 70-jähriger Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Zeugen gesucht.

Ein 70-Jähriger befuhr am Sonntag (26. Mai) um 16:00 Uhr den Radweg parallel zum Mühlenweg in Richtung Schwarzdornweg. Etwa 70 Meter hinter der Einmündung Schwarzdornweg entfernt wurde der verletzte Radfahrer von den Rettungskräften angetroffen und erstversorgt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist unklar. Daher bittet die Polizei mögliche Zeugen, die sich zur Unfallzeit auf dem Mühlenweg befanden und etwas zum Unfallgeschehen beitragen können, sich unter Telefon 02233 52-0 mit dem Verkehrskommissariat in Hürth in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell